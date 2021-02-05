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Isparta’da Gül Küçük Sanayi Sitesi yağmur suyu hattına kavuşuyor

05.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Isparta Belediyesi özellikle kış günlerinde büyük sorunlar yaşayan Gül Küçük Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu alt yapı çalışması başlattı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında 3 km’lik hat çekilecek ve yaklaşık sayıları 200’ü bulacak yağmur suyu ızgaraları konacak.Yıllardır yağmur suyu alt yapısının olmadığı Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan çalışmalarda 500’lük korge, 1000’lik betonarme büzler kullanılacak.

Isparta Belediyesi özellikle kış günlerinde büyük sorunlar yaşayan Gül Küçük Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu alt yapı çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında 3 km’lik hat çekilecek ve yaklaşık sayıları 200’ü bulacak yağmur suyu ızgaraları konacak.
Yıllardır yağmur suyu alt yapısının olmadığı Gül Küçük Sanayi Sitesinde başlatılan çalışmalarda 500’lük korge, 1000’lik betonarme büzler kullanılacak. 3 Nolu giriş kapsının bulunduğu alandan başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Gül Küçük Sanayi Sitesinden toplanacak yağmur suları, karayollarının 1600’lük hattı ile birlikte Lagus Deresine deşarj edilecek.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gül Küçük Sanayi Sitesi önünden Bozanönü’ne giden yolda asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek.

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