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Isparta’da Halk Otobüsleri’nde yolculara hijyen mendili

ISPARTA HABERLERİ  | 02.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Isparta’da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, korona virüsün çıktığı mart ayı başından bu yana kadar yolcu güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyor.

Isparta’da Halk Otobüsleri’nde yolculara hijyen mendili

Isparta’da Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, korona virüsün çıktığı mart ayı başından bu yana kadar yolcu güvenliği konusunda her türlü tedbiri alıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda otobüslerin dezenfekte edilmesi başta olmak üzere bulaşma riskine karşı her türlü tedbiri alan ve titiz davranan Halk Otobüsleri Kooperatifi, toplu taşımada Türkiye’de bir ilke imza attı. Halk Otobüsleri Kooperatifi, otobüslerde yolculara dağıtılmak üzere hijyen mendili yaptırdı. Mendil, otobüslerde elle tutulacak yerler ile el temizliği için kullanılıyor.
Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi hijyen mendilinin bir yüzünde kooperatif logosu ile kooperatifin ‘kaliteli hizmet, güvenli ulaşım’ sloganı bulunuyor. Diğer yüzünde ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in resmi ile birlikte ‘geleceğin şehri Isparta’ vurgusu yapılıyor.

Isparta’da Halk Otobüsleri’nde yolculara hijyen mendili

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