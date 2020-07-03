Isparta’da hırsızlık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte hırsızlık olaylarına karşı yaptıkları çalışmalarda farklı suçlara karıştıkları tespit edilen toplam 40 şüpheliyi yakalayarak, adli makamlara teslim etti.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 25 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında il merkezinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 6 ayrı ‘Oto-Otodan Hırsızlık’ uçundan 4 şüpheli, 6 ayrı ‘Açıktan Hırsızlık’ suçundan 9 şüpheli, 3 ayrı ‘İkametten Hırsızlık’ suçundan 3 şüpheli, 2 ayrı ‘Motosiklet ve Bisiklet Hırsızlığı’ suçundan 4 şüpheli ile 13 ayrı ‘iş yerinden ve kurumdan hırsızlık’ suçundan 20 şüpheli olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, hırsızlığa konu olan malzemeler de hak sahiplerine teslim edildi.

Yaya ve motorize devriyeler arttırıldı

Isparta Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’nün kentte meydana gelen açıktan hırsızlık ve evden hırsızlık olaylarının suç analizlerine göre, yer ve zaman bakımından suç işlenen bölgelerde yaya, motorize devriyelerinin arttırıldığı bildirildi.