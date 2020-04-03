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Isparta'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmaya başlandı

ISPARTA HABERLERİ  | 03.04.2020 20:45 | Son Güncelleme

Isparta'da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmaya başlandı

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek için bin liralık sosyal yardımlar vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Nakdi ödemeler, Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda bekçiler, PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde il genelinde 2 bin 216 kişiye yapılacak bin lira ödeme, beş gün içinde tamamlanacak.

Yardım yapılan Ali İhsan Yeşil, gazetecilere, uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.

Yeşil, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu uygulama çok güzel, devlet büyüklerim sağ olsun." dedi.

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Isparta ihtiyaç sahibi nakdi ödeme

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