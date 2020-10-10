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Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 10.10.2020 13:17 | Son Güncelleme

Isparta’da iki grup arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki Osman Elvan bıçaklanarak, öldürüldü.

Isparta’da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da iki grup arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki Osman Elvan bıçaklanarak, öldürüldü. Olayda darp edilen Ahmet Demirel ise hastanede tedavi altına alınırken, polis kavgaya karışan 3’ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, saat 00.45 sıralarında Gökçay mesirelik alanının üst kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Elvan ve Ahmet D.(22) ve yanlarında bulunan N.B. K.K. ve H.B. adlı kadınlar ile M.Ç. ve H.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.B. Osman Elvan’ı bıçaklayarak, ağır yaraladı. M.Ç. ise Ahmet Demirel’i darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Osman Elvan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet D. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis olayın ardından kavgaya karışan 3’ü kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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