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Isparta’da ilkokulda yüzde 10, okul öncesinde yüzde 17’lik kesim çocuklarını okula göndermedi

ISPARTA HABERLERİ  | 05.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, pandemi sürecinde kentte okula gönderme oranlarının ilkokul birinci sınıflarda yüzde 90, okul öncesinde ise yüzde 83 olduğunu açıkladı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullar kademeli olarak 21 Eylül’de açılmaya başladı.

Isparta’da ilkokulda yüzde 10, okul öncesinde yüzde 17’lik kesim çocuklarını okula göndermedi

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, pandemi sürecinde kentte okula gönderme oranlarının ilkokul birinci sınıflarda yüzde 90, okul öncesinde ise yüzde 83 olduğunu açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullar kademeli olarak 21 Eylül’de açılmaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak ilkokul birinci sınıflar ile okul öncesinde yüz yüze eğitim başladı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, pandemi sürecinde okullara katılımın iyi seviyede olduğunu belirterek, “Belki de Türkiye’de en iyi katılımlardan birisi Isparta’da” dedi.

“Ana sınıfında yüzde 17’lik bir kaybımız var”
Bu süreçte velilere öğrencilerini okula göndermeme hakkı tanındığına değinen Yılmaz, “Buna rağmen ilkokulda katılım yüzde 90’lara kadar yaklaştı. Ana sınıfında ise şu an ki rakamlara göre yüzde 17’lik bir kaybımız gözüküyor. Bu gerçekten iyi bir rakam ve ilerleyen süreçte biz artacağını da düşünüyoruz. Tüm Türkiye olarak pandemiye olumsuz bir katkımızın olmadığını görebiliyoruz. Bundan sonraki aşamada sayın bakanımızın da açıkladığı üzere bilim kurulundan çıkacak karara göre okullarımızı kademe kademe açmayı da planlıyoruz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Veliler ve öğrencilerin okula hazır olduklarını gördük”
Sürekli olarak okulları ziyaret ettiklerini kaydeden Yılmaz, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun da sık sık okullara uğradığını söyledi. Birinci sınıfta öğrencilerin okula hazır olma durumlarının çok yüksek seviyede olduğunu belirten Ömer Yılmaz, “Geçen yıl öğrencilerimizi anne ve babalarından ayrılırken ağlarken görüyorduk, bu yıl kesinlikle böyle bir duruma rastlamadık. Buradan şunu çıkarıyoruz, hem velilerin hazır olmaları yüksek hem de öğrencilerimizin yüksek” diye konuştu.

"Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları iyi uygulanıyor"
İl Milli Eğitim Müdürü Yolmaz, okullarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının çok iyi uygulandığını belirterek, “Okullarımızı gezerken öğrencilerimizin tamamının maskelerini kullandıklarını gördük. Bu durumu öğretmenlerimiz şöyle özetliyorlar, çocuklarımız verilen talimatlara aşırı yatkınlar. Ayrıca bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılıyor. Temizlik alışkanlıkları ilk günden itibaren öğretmenleri tarafından çocuklarımıza öğretildi. Okullarımızın dışarıdan çok daha güvenli olduğunu bu manada söyleyebiliriz. Temennimiz okullarımızı kademe kademe açmak olacak” ifadelerini kullandı.

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Senirkent
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