Isparta’da ilkokulda yüzde 10, okul öncesinde yüzde 17’lik kesim çocuklarını okula göndermedi

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, pandemi sürecinde kentte okula gönderme oranlarının ilkokul birinci sınıflarda yüzde 90, okul öncesinde ise yüzde 83 olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullar kademeli olarak 21 Eylül’de açılmaya başladı. Bu kapsamda ilk olarak ilkokul birinci sınıflar ile okul öncesinde yüz yüze eğitim başladı. Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, pandemi sürecinde okullara katılımın iyi seviyede olduğunu belirterek, “Belki de Türkiye’de en iyi katılımlardan birisi Isparta’da” dedi.

“Ana sınıfında yüzde 17’lik bir kaybımız var”

Bu süreçte velilere öğrencilerini okula göndermeme hakkı tanındığına değinen Yılmaz, “Buna rağmen ilkokulda katılım yüzde 90’lara kadar yaklaştı. Ana sınıfında ise şu an ki rakamlara göre yüzde 17’lik bir kaybımız gözüküyor. Bu gerçekten iyi bir rakam ve ilerleyen süreçte biz artacağını da düşünüyoruz. Tüm Türkiye olarak pandemiye olumsuz bir katkımızın olmadığını görebiliyoruz. Bundan sonraki aşamada sayın bakanımızın da açıkladığı üzere bilim kurulundan çıkacak karara göre okullarımızı kademe kademe açmayı da planlıyoruz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.