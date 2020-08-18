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Isparta’da jandarmadan tarihi eser operasyonu

ISPARTA HABERLERİ  | 18.08.2020 16:59 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen 2 şahsın ikametlerine operasyon düzenledi.

Isparta’da jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen 2 şahsın ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ile 3 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesi Salur köyünde ikamet eden 2 şahsın ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Bu kapsamda M.Y.(47) ve M.Y.(53) şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 222 adet sikke, 52 adet metal obje, 12 yüzük, 2 bilezik olmak üzere toplam 288 parça tarihi eser, 3 adet ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 372 av fişeği, 131 tabanca fişeği ile 4 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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