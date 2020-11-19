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Isparta’da kaçak tütün operasyonu

ISPARTA HABERLERİ  | 19.11.2020 16:42 | Son Güncelleme

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte kaçak tütün ve tütün mamulü ürünlerinin satışını önlemek amacıyla çalışmaları sürüyor.

Isparta’da kaçak tütün operasyonu

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ele geçilirken, 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte kaçak tütün ve tütün mamulü ürünlerinin satışını önlemek amacıyla çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ekipler, 12 Kasım günü şüphelendikleri 2 araç ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, bin 232 paket (24 bin 640 dal) doldurulmuş makaron, 7 adet 1 kilogramlık bandrolsüz tütün, 10 kilogram açık tütün, 8 kutu (bin 600 dal) boş makaron ele geçirildi. Ayrıca iş yerinin TAPDK belgesi bulunmadığından 443 paket (88 bin 600 dal) boş makaron, 83 paket (100 ve 200 gramlık) tütün, 20 paket 1 kilogramlık tütün ve 42 kilogram açık tütüne el konuldu. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında 5607 ve 4733 sayılı kanunlar kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

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