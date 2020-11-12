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Isparta’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 12.11.2020 21:37 | Son Güncelleme

Isparta’nın Gelendost ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza saat 18.00 sıralarında Gelendost ilçesi dörtyol mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

Isparta’nın Gelendost ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Gelendost ilçesi dörtyol mevkiindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 32 KA 819 plakalı otomobil ile 32 PD 951 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil içerisindeki Sevim Tekeli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı otomobildeki Hüseyin Tekeli, Rabia Tekeli ve 3 yaşındaki Ali Tekeli ile kamyonetteki Ekim Boztaş ve İbrahim Öztürk ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gelendost İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Sevim Tekeli’nin cenazesi de morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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