Isparta'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Isparta'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Veli Metehan Çakır idaresindeki 32 PR 336 plakalı motosiklet ile M.D.'nin kullandığı 32 ACR 676 plakalı kamyonet, Anadolu Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çakır'ın cenazesi adli tıp morgunda yapılan incelemenin ardından ailesince teslim alınarak Aliköy'e götürüldü.

Çakır'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.



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