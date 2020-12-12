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Isparta’da kan bağışı seferberliği

ISPARTA HABERLERİ  | 12.12.2020 12:35 | Son Güncelleme

Isparta’da pandemi döneminde azalan kan bağışlarının arttırılması için farklı noktalarda bağış noktaları oluşturuldu.

Isparta’da pandemi döneminde azalan kan bağışlarının arttırılması için farklı noktalarda bağış noktaları oluşturuldu. Kızılay Sorumlu Doktoru Mehmet Köse, Covid-19 hastalığı geçirenlerden 30 gün sonra kan bağışı alabildiklerini belirtti.
Türk Kızılay’ı pandemi döneminde de hastalara umut olmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi dolayısıyla bağışçı sayıları düşse de Kızılay tüm önlemlerini alarak bağışçılardan kan almaya devam ediyor. Isparta’da Mimar Sinan Cami önündeki çadırda uzun süreden beri kan bağışı alan Kızılay, Belediye İş Merkezi altındaki yeni yerlerine taşınana kadar Isparta Valiliği önünde hizmet vermeye devam edecek.
Covid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan kritik durumda olan hastalarda kullanılmak üzere immün plazma bağışı da alan Kızılay, Isparta’da immün plazma bağışında bulunacak bağışçıları Kızılay araçlarıyla Antalya’daki kan alma merkezine götürüyor. İşlemleri tamamlanan bağışçılar tekrar ikametlerine getiriliyor.
Valilik önündeki araçta kan veren vatandaşlar kan vermenin hastalara yardımcı olmak açısından önemli olduğunu ve bağışta bulunmanın kendilerine huzur ve mutluluk verdiğini söylediler.
Kızılay Sorumlu Doktoru Mehmet Köse yaptığı açıklamada tüm tedbirleri alarak kan alma işlemlerine devam ettiklerini söyleyerek Covid-19 hastalığını geçirenlerden de 30 gün sonra kan bağışı alabildiklerini söyledi. Köse “Pandemi döneminde doğal olarak bağışçı sayılarımızda bir düşüş oldu ancak hastaların kan ihtiyacında bir azalma olmadı. Tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum.” dedi.

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