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Isparta’da karantinaya uymayanlar yurt ve pansiyonlara gönderilecek

ISPARTA HABERLERİ  | 12.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, evlerinde izolasyon kurallarına uymayanların belirlenen yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınmasına karar verdi.Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Ömer Faruk Ateş başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, evlerinde izolasyon kurallarına uymayanların belirlenen yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınmasına karar verdi.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vekili Ömer Faruk Ateş başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı. Alınan karara göre ikametlerinde izolasyon kurallarını ihlal edenler Valilik tarafından belirlenecek olan yurt ve pansiyonlarda izolasyon sürecine alınacak. Konuyla ilgili Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yurt veya pansiyonların yönetimi Vali Yardımcısı Haluk Şimşek’in genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına, gerekli görüldüğü takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacının karşılanmasına, yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçların AFAD tarafından karşılanmasına, yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına, yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilmesine karar verilmiştir” denildi.

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