Isparta'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı.
Alınan bilgilere göre, Kerkük Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Ali ve Döndü Mutlu çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler, çifti yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çift, hastaneye kaldırıldı.
Döndü Mutlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mutlu çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.