YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Isparta'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 01.11.2020 20:50 | Son Güncelleme

Isparta'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, eşi tedaviye alındı.

Alınan bilgilere göre, Kerkük Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Ali ve Döndü Mutlu çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve giren ekipler, çifti yerde hareketsiz şekilde buldu. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çift, hastaneye kaldırıldı.

Döndü Mutlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mutlu çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek
İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek

Isparta Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:17
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:06
Yatsı
19:22

Isparta Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Ece Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.