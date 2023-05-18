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Isparta'da karısını tabancayla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

18.05.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da karısını tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sezer Işık, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteri ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözü sorulan Işık, "Pişmanım" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çaptırdı. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Maktulün babası Ali Danışman duruşma sonrası gazetecilere, verilen cezayı yerinde bulduğunu söyledi.

Müşteki avukatlarından Arif Ersoy ise kadın cinayetlerinin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ifade eden Ersoy, "Burada kadın haklarını savunmaktayız. Kadınlarımızın, gittiği yerde kocalarının kurşunuyla mezara gitmemesi gerektiğini Türk adaleti tüm dünyaya duyurmuştur. " diye konuştu.

OLAY

Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer Işık, 2 Ekim 2022'de ormanlık alanda eşi Yadigar Işık'ı tabancayla yaralamıştı. Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yadigar Işık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kaçan Sezer Işık, Isparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkiinde yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Isparta tabanca

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