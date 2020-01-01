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  4. Isparta’da Kayakçılar kıyasıya yarıştı

Isparta’da Kayakçılar kıyasıya yarıştı

ISPARTA HABERLERİ  | 01.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yapılan Kulüplerası Kayak Yarışmaları’nda dereceye giren sporcular final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.Davraz’daki kayak yarışmalarına snowboard ve diğer kategorilerde toplam 148 sporcu katıldı.Harmanören Kayak Spor Kulübü, Isparta Bölge Spor Kulübü, Isparta Davraz Çobanisa İhtisas Spor Kulübü, Davraz Kayak Spor Kulübü, Kayak Eğiticileri Spor Kulübü, ETUDOSD Spor Kulübü, Doğa Sporları Kulübü’nden 123 kayakçı ve 25 snowboardçu yarıştı.Yarışmalarda derece elde ederek finale katılma hakkı kazanan sporcular da belli oldu.

Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yapılan Kulüplerası Kayak Yarışmaları’nda dereceye giren sporcular final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Davraz’daki kayak yarışmalarına snowboard ve diğer kategorilerde toplam 148 sporcu katıldı.
Harmanören Kayak Spor Kulübü, Isparta Bölge Spor Kulübü, Isparta Davraz Çobanisa İhtisas Spor Kulübü, Davraz Kayak Spor Kulübü, Kayak Eğiticileri Spor Kulübü, ETUDOSD Spor Kulübü, Doğa Sporları Kulübü’nden 123 kayakçı ve 25 snowboardçu yarıştı.
Yarışmalarda derece elde ederek finale katılma hakkı kazanan sporcular da belli oldu. Yarışmada derece alan sporcular ise şöyle ;

2019-2020 Snowboard İl Birinciliği:
U-11 Erkekler: 1.Hacı Mehmet Ocaktan (Doğa Sporları Kulübü), 2. Mustafa Arif Uysal (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Muhammedi Ali Uysal (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü)
U-13 Erkekler:1.Mehmet Emin Perçemkaya (Doğa Sporları Kulübü), 2.Sait Ömer Kurt (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Hamit Alp Ergül (Doğa Sporları Kulübü)
U-13 Kızlar:1.Mervenur Yavuz (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 2.Emine Azra Toptaş (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü),
U-15 Erkekler:1.Doğukan Özan (Doğa Sporları Kulübü), 2.Enes Perçemkaya (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3.Ahmet Efe Meydan (Doğa Sporları Kulübü)
15(+) Erkekler:1.Caner Çakmak (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 2.Cenker Çakmak (Davraz Çobanisa Kayak Kulübü), 3. Semih Polak (Doğa Sporları Kulübü)
U-18 Erkekler:1.Ahmet Uçgun (ETUDOSD Spor Kulübü), 2.Bayram Yavuz (Davraz Kayak Spor Kulübü), 3.Hakkı Öcal (Bölgespor Kulübü)
Büyük Kadınlar:1.Meryem Nur Özdemir (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 2.Hatice Kübin Gürsel (Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü), 3.İlayda Mızrak (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü)
Büyük Erkekler:1.Negivan Sevinç (Isparta Davraz Kayak Spor Kulübü), 2.Murat Akpınar (Isparta Davraz Kayak Spor Kulubü), 3.Abdullah Gezer (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü)

2019-2020 Kayak İl Birinciliği:
U-10 Kızlar:1.Şehriban Gül Kuyucu (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Hümeyra Çetin (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 3.Asya Üsteller (Doğa Sporları Kulübü)
U-10 Erkekler: 1.Şenol Demirtaş (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Affan Mehmet Ural (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 3.Mehmet Efe Demirgübüz (Bölgespor Kulübü)
U-12 Kızlar: 1.Zehra Davraz (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Ecrin Uğuz (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Bengisu Yağmur (Bölgespor Kulübü)
U-12 Erkekler: 1.Arda Erdal (Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü), 2.Efe Yılmaz (Harmarören Köyü Spor Kulübü), 3.Emirhan Uçgun (ETUDOSD Spor Kulübü)
U-14 Kızlar: 1.Şükriye Büyükçaylı (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Sıla Dinçtürk (ETUDOSD Spor Kulübü), 3.Selmin Erdal (Bölgespor Kulübü)
U-14 Erkekler: 1.İbrahim Büyükçaylı (Harmaören Köyü Spor Kulübü), 2.Ahmet Mercan (Bölgespor Kulübü), 3.Samican Akkaş (Bölgespor Kulübü)
U-16 Kızlar: 1.Azra Uğur (Isparta Davraz Kayak Kulübü), 2.Rana Gözde Aydın (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Spor Kulübü), 3.Havvanur Kuyucu (Harmaören Köyü Spor Kulübü)
U-16 Erkekler: 1.İlke Dikmen (Bölgespor Kulübü), 2.Utku Berke Topuz (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Tuna Aybacı (ETUDOSD Spor Kulübü)
U-18 Kızlar: 1.Ayli Mercan (Bölgespor Kulübü), 2.Nuray Kurşuncu (Isparta Kayak Eğiticileri ve Kayak Okulu Spor Kulübü), 3.Nurdan Balcı (Harmaören Köyü Spor Kulübü)

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Merkez
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Gelendost
Demir Eczanesi
Keciborlu
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