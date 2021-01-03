YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Isparta'da kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

ISPARTA HABERLERİ  | 03.01.2021 14:06 | Son Güncelleme

Isparta'da kayıp ihbarı yapılan kadın ormanlık alanda ölü bulundu

Isparta'da ailesince kayıp ihbarında bulunulan 31 yaşındaki Gülsüm Doğan, ormanlık alanda ölü bulundu.

Ailesinin başvurusu üzerine Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması yapan AFAD ekipleri, ormanlık alanda kadın cesedi buldu.

Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Doğan'a ait olduğu tespit edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Son olarak 22 Aralık 2020'de kent merkezi ve Gökçay mesire alanında görülen Gülsüm Doğan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti.

Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Doğan'ın bulunması için Kirazlıdere mevkisinde drone, iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem'den Serenay hamlesiCem'den Serenay hamlesi
Paralel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede TartışıldıParalel Yapılanma İlk Kez Bir Üniversitede Tartışıldı

Isparta Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:06
Öğle
13:07
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Isparta Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Büşra Eczanesi
Merkez
Köklü Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Eğirdir Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.