Isparta’da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

Bağlar Mahallesi’nde 5 Ocak günü ikamet ettiği evinden cuma namazına gitmek için çıkan Doğan Argun’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise başvurmasının ardından Doğan Argun’u arama çalışmaları başlatıldı. Bugün saat 11.00 sıralarında Sav beldesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen şahsın aranan Doğan Argun olduğu tespit edildi. Doğan Argun’un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Argun’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan Doğan Argun’un ölü olarak bulunduğu dere yatağının ikamet ettiği Bağlar Mahallesi’ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

