YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11.05.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin istihbarat çalışması sonucu E.D. yakalandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 15 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.D. işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:Fenerbahçe'den Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'na alınmasına ilişkin açıklama:
Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandıAydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:45
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:04
Yatsı
21:33
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

Seks kasetlerini paylaştı! Yetmedi canlı yayında cinsel ilişki..

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.