Isparta'da kesinleşmiş 15 yılı aşkın hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Isparta'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin istihbarat çalışması sonucu E.D. yakalandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında 15 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen E.D. işlemlerinin ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz