Isparta'da kış aylarının yağışlı geçmesi gül rekoltesinde beklentiyi artırdı

YALÇIN ÇELEN - Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, bu sezon 38 bin dekar alanda üretimi yapılan gülden 15 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini bildirdi.

Dünyada "gül" denildiğinde akla gelen Isparta'da tomurcukların açtığı gül bahçeleri rengarenk oldu. Yağ güllerinde mayıs ayının ortasında başlayan hasat da sürüyor. Kentin simgesi haline gelen gül sektöründe binlerce kişi istihdam ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla gül bahçelerine giden işçiler, özenle topladıkları çiçekleri çuvallıyor. Kantarda tartıldıktan sonra traktörlere ve çeşitli vasıtalara yüklenen güller, bölgedeki fabrikalara taşınıyor.

Fabrikalarda kazanlara konulan güller, gül yağı ve gül suyuna dönüşüyor. Mayıs ayında yüksek kesimlerden başlayan hasat dönemi haziranın son haftasına kadar sürecek.

Dünya gül yağı üretiminde lider konuma sahip Isparta'daki modern tesislerde işlenen gülden elde edilen gülyağı, kozmetik ve parfümeri sanayisinde kullanılmak üzere birçok ülkeden ilgi görüyor.

Kente kış aylarında etkili olan kar yağışı ve sağanak nedeniyle de rekolte beklentisinin geçen yıllara oranla artması bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bu arada, adeta "doğal stüdyo" haline gelen gül bahçelerine, fotoğraf çektirmek isteyen yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

- Hasat geç başladı

GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine, kar yağışının tüm zirai bitkilerde rekolte ve verimi artırdığını söyledi.

Yağışların gül çiçeği sektöründe de olumlu etkilerini gördüklerini dile getiren Çelik, "Şu ana kadar herhangi problem ya da olumsuz bur durum söz konusu olmadı. Hasada başladığımız günden beri her şey normal gidiyor. Geçmiş yıllara göre gül hasadı geç başladı. Bu sezon 38 bin dekar alanda yaklaşık 15 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor." diye konuştu.

- Rekolte sevinci

Gülyağı fabrikası sahibi Süleyman Kınacı ise yaklaşık 35 yıldır gül sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Gül sezonunun bu yıl yaklaşık 15-20 gün geç başladığını belirten Kınacı, "Daha önceki yıla göre bu sene yağışların ve kışın geç bitmesi nedeniyle hasat geç başladı. Bundan dolayı bu sene rekoltenin yüksek olmasını bekliyoruz. Bazı bahçelerde yüzde yüz artış gözlemliyoruz. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu seneki verimde geçen yıla göre ortalama yüzde 20 ila 30 arasında bir artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülün bahçelerde hasat edilmesinin işin en zor kısmı olduğunu aktaran Kınacı, "Hasada başlamak için daha gün ağarmadan çiftçilerin işçilerin tarlaya gelip başlaması gerekiyor. Yaklaşık 500-600 gül goncası, 1 kilogram gül ediyor. Yaklaşık 3 ton ya da 4 tondan ise bir kilogram gül yağı elde ediliyor. Milyonlarca gülden ancak 1 kilogram gül yağı elde ediliyor." şeklinde konuştu.

Kınacı, en çok Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Uzakdoğu ülkelerine satış yaptıklarını dile getirdi.

