Isparta’da kış lastiği kullanmayan 41 sürücüye ceza uygulandı, 8 araç trafikten men edildi

Isparta’da jandarma trafik ekiplerinin kış lastiği denetimlerinde 41 araç sürücüsüne toplamda 29 bin 67 TL idari para cezası uygulanırken, 8 araç da trafikten men edildi.

Türkiye’de ticari araçlar için kış lastiği uygulaması başladı. Bu kapsamda “Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda” 2020-2021 kış dönemi için 1 Aralık-1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik yapılan kış lastiği denetimlerinde 41 araç sürüşücüne 29 bin 67 TL idari para cezası uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

