Isparta’da korona virüs tedbirlerine uymayan 437 kişiye 667 bin 352 lira idari para cezası

ISPARTA (İHA) Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, korona virüs tedbirlerine uymayan 437 kişiye toplam 667 bin 352 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, yeni tip korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentte yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Tedbirler kapsamında sosyal hareketliliğin en aza indirilmesi gerektiğini belirten Vali Seymenoğlu, “Bu sebeple evde kalmak esas olup, bulaşın yoğun olabileceği kalabalık yerlerde bulunduğumuz durumlarda ise sosyal mesafe (en az 1.5 metre) kuralına uymamız gerekmektedir. Dışarıya çıkmak zorunda kaldığımızda ise maske kullanılması büyük önem arz etmektedir. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar hızlı ne kadar ciddi adapte olursak o kadar hızlı olumlu sonuç alırız. Bize ayrıcalık tanıyacak tek şey tedbirdir, kararlara tereddütsüz uymaktır. İnşallah bu mücadeleden de hep birlikte başarıyla çıkacağız” dedi.

175 kişiye toplam 551 bin 250 TL idari para cezası

İl Umumi Hıfzıssıhha kararlarına uymayanlara kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandığını ve 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanmak üzere adli işlem yapıldığını hatırlatan Vali Ömer Seymenoğlu, kentte Umumi Hıfzıssıhha Kanunu muhalefetten 175 kişiye toplam 551 bin 250 TL idari para cezası yazıldığını belirtti. Vali Seymenoğlu, tedbirlere uymayan 6 işyerinin kapatıldığını belirterek, Kabahatler Kanunu’na muhalefetten 262 işlem gerçekleştirildiğini ve bunun sonucunda toplam 116 bin 102 TL idari para cezası uygulandığını, ayrıca TCK 195. madde gereğince 91 işlem yapıldığını bildirdi.