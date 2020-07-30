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Isparta’da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimleri arttırıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 30.07.2020 20:42 | Son Güncelleme

Isparta’da Kurban Bayramı dolayısıyla arttırılan trafik denetimlerine katılan Vali Ömer Seymenoğlu, vatandaşlara içinde maske, kolonya ve dezenfektanlı ıslak mendil bulunan paketler ile çocuklara top hediye etti.Isparta’da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tüm trafik denetimleri arttırıldı.

Isparta’da Kurban Bayramı dolayısıyla arttırılan trafik denetimlerine katılan Vali Ömer Seymenoğlu, vatandaşlara içinde maske, kolonya ve dezenfektanlı ıslak mendil bulunan paketler ile çocuklara top hediye etti.
Isparta’da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tüm trafik denetimleri arttırıldı. Bayramı memleketlerinde ve farklı illerde geçirecek olan vatandaşların seyahat etmeye başladığı arife gününden başlayarak tüm bayram boyunca polis ve jandarma tarafından denetimler yapılmaya devam edilecek. Batı illerinden özellikle Antalya’ya seyahat eden vatandaşların geçiş güzergahında bulunan Isparta’da bayram trafiği artmış durumda.
Isparta girişinde bulunan toplam 4 kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri seyahat eden vatandaşları durdurarak özellikle emniyet kemeri, hız kuralları ve yorgun araç kullanmama konusunda uyarıyor.
Vali Ömer Seymenoğlu da devam eden denetimlere katılarak vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu emniyet kemeri ve hızlı araç kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak içinde maske, kolonya ve dezenfektanlı ıslak mendil bulunan hijyen paketi verdi, çocuklara ise top hediye etti.

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