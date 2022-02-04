Isparta'da kurdun ambulansın önünde koşması kameraya yansıdı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.

Şarkikaraağaç Doktor Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesinde görevli 112 Acil Servis ekibi, Yalvaç ilçesi Dedeçam köyünden gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

Karla kaplı Şarkikaraağaç-Dedeçam yolunda ilerleyen ambulansın önüne çıkan bir kurt koşmaya başladı.

Ekibin defalarca korna çalmasına rağmen kurt, ambulansın önünde bir süre koşmaya devam etti.

Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz