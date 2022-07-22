Isparta'da "Lavanta Festivali" başladı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyünde düzenlenen "Lavanta Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Vali Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak'taki etkinlikte, Bilgiç ve Başdeğirmen, lavanta bahçesindeki hedefe ok attı.

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, dünyada lavanta üretiminin önem kazandığını söyledi.

Lavanta üretiminin Fransa, Bulgaristan ve Çin'de öne çıktığını belirten Baruş, "Ülkemizde de lavanta üreticiliği 1970'li yıllara dayanıyor. Başlangıcı da Kuyucak yani Keçiborlu'dan Türkiye'ye yayılmış, bugün Türkiye'nin birçok yerinde lavanta ekiliyor. Türkiye'de en fazla lavanta üretim alanına sahip Isparta, ülkedeki üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştiriyor." dedi.

Kuyucak köyünde 5 bin dekarı aşkın alanda lavanta yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayan Baruş, Isparta genelinde ise 7 bin dekara yakın lavanta alanı bulunduğunu kaydetti.

Lavantanın Kuyucak köyünde simge olduğuna işaret eden Baruş, "Rengiyle, kokusuyla lavantadan Kuyucaklılar ciddi yarar sağlıyor. Özellikle kadınlarımızın etkin rol oynamasıyla lavanta ürünleri, bu bölge için geçim kaynağı haline geldi." diye konuştu.

