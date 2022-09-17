Isparta’da mağarada düşen kişi yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde mağarada düşen kişi yaralandı.

Ali Dost (40), arkadaşıyla gittiği Özgüney köyündeki mağarada dengesini kaybederek çukura düştü. Bunun üzerine Dost'un arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kolunda kırık olduğu tespit edilen Dost, AFAD ve jandarma ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dost, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



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