YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da maske takmayan bin 235 kişiye 1 milyon 111 bin TL ceza uygulandı

Isparta’da maske takmayan bin 235 kişiye 1 milyon 111 bin TL ceza uygulandı

ISPARTA HABERLERİ  | 04.11.2020 15:51 | Son Güncelleme

Isparta’da emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske takma kuralına uymayan bin 235 kişiye toplamda 1 milyon 111 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.Isparta’da denetim ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Isparta’da maske takmayan bin 235 kişiye 1 milyon 111 bin TL ceza uygulandı

Isparta’da emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde maske takma kuralına uymayan bin 235 kişiye toplamda 1 milyon 111 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Isparta’da denetim ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Bu kapsamda en dikkat edilen konuların başında maske takma zorunluluğu geliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de aralıksız olarak maske denetimi gerçekleştiriyor. Alınan bilgiye göre, kentte maske takma zorunluluğu getirildiği 16 Mayıs 2020 tarihinden bu yana bin 235 kişiye toplamda 1 milyon 111 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Kentteki korona virüs denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Isparta’da maske takmayan bin 235 kişiye 1 milyon 111 bin TL ceza uygulandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"Ak Parti’li Elvan: "mazotu 1 Lira Yaparsak Ülkeyi Karanlığa Götürürüz"
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Kasım 2020

Isparta Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
12:46
İkindi
15:38
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Isparta Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Aygün Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Isparta’da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı
Isparta’da KOSGEB desteğiyle kendi iş yerini açtı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.