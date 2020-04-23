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Isparta’da maskeli ve sosyal mesafeli 23 Nisan töreni

ISPARTA HABERLERİ  | 23.04.2020 10:30 | Son Güncelleme

TBMM’nin açılışının 100.

TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta’da maske ve sosyal mesafeli sade bir çelenk töreni düzenlendi.
Isparta’da TBMM’nin açılışının 100. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile az sayıda eğitim çalışanı, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

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Isparta Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:36
Sabah
06:05
Öğle
13:01
İkindi
16:45
Akşam
19:48
Yatsı
21:10

Isparta Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Bengisu Eczanesi
Merkez
Hızır Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Can Eczanesi
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