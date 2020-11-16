Isparta’da mermer yüklü kamyon ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

-Isparta’da mermer yüklü kamyon ile ticari aracın ışıklı kavşakta çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında İstanbul yolu üzerindeki Mensucat kavşağında meydana geldi. Kent merkezi yönünden gelen Mehmet Ersoy idaresindeki 32 E 2040 plakalı kamyon ile kavşaktan yola çıkmaya çalışan Selim Cartıllı yönetimindeki 34 BOS 009 plakalı ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda ticari araç büyük hasar alırken, kamyon yaklaşık 60 metre ileride durabildi. Kazada ticari araç sürücüsü Selim Cartıllı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan ticari araç sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Cartıllı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

