Isparta’da mesleki ve teknik liseleri için istihdam seferberliği

Isparta’da Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR arasında ‘İstihdam İçin İşbirliği’ protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tüfek imalatı yapan firma mesleki ve teknik liselerinden mezun 100 öğrenciye istihdam sağlayacak.

İl İstihdam Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ITSO) Mustafa Tutar ve kurulun üyesi kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ile İŞKUR İl Müdürü Gürsel Öksüz arasında kentte bulunan 25 mesleki ve teknik lisedeki toplam 7 bin 500 öğrencinin istihdam edilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokole göre istihdam edilecek mezunların 6 ay boyunca maaşları İŞKUR tarafından karşılanacak.

İlk etapta 100 öğrenci istihdam edilecek

Protokol kapsamında ilk firma ile anlaşma yapıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve ilgili kurumlar ile Organize Sanayi Bölgesi’nde tüfek imalatı yapan işadamı Ali İhsan Kuzu arasında 100 öğrencinin istihdamını sağlayan bir protokol imzalandı.