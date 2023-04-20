Isparta’da Millet Bahçesi camisindeki çalışmalarda sona gelindi

Cami inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, camiyi en kısa sürede tamamlayarak ibadete açmak istediklerini söyledi.

Isparta’da 86 bin metrekare alan içerisindeki Millet Bahçesindeki çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’de ilk kez aktif bir tren garına Millet Bahçesi yapılmış olacak. Millet Bahçesinin karşısında bulunan alana da taş ve ahşaptan oluşan 300 kişilik cami inşa ediliyor. Cami ibadete açıldığında bölgede bulunan birçok kamu kurumu ile vatandaşlara hizmet edecek. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, cami inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"MİLLET BAHÇEMİZ DE ARTIK BİTMEK ÜZERE"

Şehre yeni bir cami kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, caminin Millet Bahçesi projesi içerisinde yer aldığını ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tam karşısında bulunduğunu söyledi. Caminin inşa edildiği bölgenin yıllarca atıl durumda olan ve içerisinde düzeni olmayan bir alan olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Burası için DSİ Bölge Müdürlüğümüze cami projesi için talepte bulunduk, kendileri de sağ olsunlar bu talebimizi geri çevirmediler, burayı bize tahsis ettiler. Bu bölgede camimiz yoktu. Camimizden Milli Eğitim Müdürlüğü, DSİ, Karayolları personellerimiz, Şehir Hastanemize gelen hasta ve hasta yakınları ile personelimiz yararlanacaklar. Millet Bahçemiz de artık bitmek üzere. Millet Bahçemize gelen vatandaşlarımız ve Devlet Demiryolları personelimiz ile bölgede yaşayan vatandaşlarımız camimizden istifade edebilecekler. Konum olarak çok güzel bir yer. Çalışmaları gezdim, gördüm harika bir cami oluyor. Tam teşekküllü bir cami olacak. Şadırvanı da yapılıyor. Yeşillerin arasında güzel bir cami yapılıyor. Vatandaşlarımız önündeki parkta zaman geçirmek için dahi gelebilirler. Parkımızı bitkilerle donatıyoruz, çimlerini döşedik, yer döşemeleri de bittikten sonra inşallah yakın zamanda camimizi hizmete açacağız. Şehrimize güzel bir eser olacak” dedi.

