Isparta’da Millet Bahçesi uygulama projesinin çalışmaları başlıyor

Isparta’da Millet Bahçesi olarak ayrılan 86 bin metrekarelik alanın Ulaştırma Bakanlığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, ardından da TOKİ’ye devrinin gerçekleşmesiyle birlikte, uygulama projesini hazırlayacak firma temsilcileri çalışmalarına başladı.

Isparta’da Millet Bahçesi Projesinde önemli bir adım atıldı. Tren Garında Millet Bahçesi olarak ayrılan 86 bin metrekarelik alanın Ulaştırma Bakanlığından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, ardından da TOKİ’ye devrinin gerçekleşmesiyle birlikte, uygulama projesini hazırlayacak firma temsilcileri Isparta’da çalışmalarına başladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bugüne kadar üzerinde yoğun bir mesai harcadığı ve adım adım sonuca giden Millet Bahçesi Projesinde mutlu sona bir adım daha atıldı. İnşaat çalışmaları öncesinde önemli virajlardan birisi olan uygulama projesinin hazırlanması için mimarlar Isparta’ya gelerek alanda incelemelerde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliğinde Millet Bahçesinin yapılacağı Tren Garında incelemelerde bulunan uygulama projesini hazırlayacak teknik heyet alandan oldukça etkilendi. Başkan Başdeğirmen, ekibe alanda bilgiler verirken, heyet tarihi binaları yakından inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Seçim öncesi vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesini daha yerine getirmek için startı vermiş olduk” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yaklaşık bir yıl önce Isparta’yı ziyaret ettiğini, hazırladıkları Millet Bahçesi Projesinin yapılacağı Tren Garında incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Sayın Bakanımız o gün burasının güzel olduğunu ve Millet Bahçesi olacağının kararını vermişti” ifadesinde bulundu.

Kendilerinin de proje için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren ve Tren Garının Millet Bahçesi yapılması için bugüne kadar ki, devir süreçlerinden bahseden Başdeğirmen, “Bu işlemlerin gerçekleşmesi bugünlere kadar geldi. Hiç ara vermeden bizler de takip ederek bugünkü şekline getirdik. Şu anda bakanlığımızın yetkilileri dahlinde proje çalışmalarımız başladı. Mimarlarımız buradalar” dedi.

Millet Bahçesi projesinin 86 bin metrekareden oluşacağını, proje kapsamında caminin de bulunacağını aktaran Başdeğirmen, “Başka genişleme alanlarımız var onları da proje içerisinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Şehrimizin yaşam, cazibe merkezi olacak. Bu bölge vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir alan içerisinde. Burası Isparta’mızın bir değeri ancak atıl kalmış bir nokta. 200 yılı aşan ağaçlarımız var. Ancak hiç bakım olmamış. Buralar hiç değerlendirilmemiş, biz bunları ele alıyoruz” görüşlerinde bulundu.

