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Isparta’da minibüs evin bahçesine daldı: 1 yaralı

ISPARTA HABERLERİ  | 03.08.2020 20:21 | Son Güncelleme

Isparta’da kontrolden çıkan bir minibüs bir evin bahçesine daldı.

Isparta’da kontrolden çıkan bir minibüs bir evin bahçesine daldı. Kazada minibüsteki yolculardan biri hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Gelincik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta’dan Muğla’nın ilçesi Yatağan’a doğru hareket eden Giray K. yönetimindeki 48 ACU 321 plakalı özel bir firmaya ait minibüs, şiddetli yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine daldı. Kazada minibüsteki 10 yolcudan biri hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ismi öğrenilemeyen yaralı yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yolcular ise başka bir minibüsle Yatağan’a gönderildi.
Minibüs, jandarma ekiplerinin işlemlerinin ardından olay yerine gelen kurtarıcı ile bahçeden çıkarıldı.
Yolculardan Osman Alper Fındık, Isparta istikametinden giderken yağıştan dolayı minibüsün kaydığını ve bahçeye girdiğini söyledi. Fındık, kendilerine tahsis edilen başka bir minibüsle yolculuğa devam edeceklerini belirtti.

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