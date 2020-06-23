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Isparta’da minibüsün çarptığı bisikletli kurtarılamadı: 1 ölü

ISPARTA HABERLERİ  | 23.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

Isparta’da minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemir(58) tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Kaza, 20 Haziran Cumartesi günü Davraz Mahallesi Doğan Kımıllı Caddesi ile 4028 sokağın birleştiği noktada meydana geldi.

Isparta’da minibüs ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemir(58) tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 20 Haziran Cumartesi günü Davraz Mahallesi Doğan Kımıllı Caddesi ile 4028 sokağın birleştiği noktada meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 32 FB 159 plakalı minibüs ile Ali Özdemir’in kullandığı elektrikli bisiklet yol kesişiminde çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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