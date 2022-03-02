Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üç yerden motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen Y.K. ve C.G. Konya'nın Akşehir ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.ve C.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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