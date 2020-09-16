Isparta’da ‘Okulum Temiz Belgesi’ni alan ilk devlet okulu Hızırbey Ortaokulu oldu

Isparta’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü protokolü kapsamında gerekli şartları yerine getiren eğitim kurumlarına verilen ‘Okulum Temiz Belgesi’ni alan ilk devlet okulu Hızırbey Ortaokulu oldu.

Isparta’da Hızırbey Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla verilen ‘Okulum Temiz Belgesi’ni aldı. Hızırbey Ortaokulu, kentte bu belgeyi alan ilk devlet okulu oldu. Bu kapsamda okulun her yerine sosyal mesafe ve diğer korona virüs tedbirlerini hatırlatıcı broşür ile levhalar asıldı. Ayrıca tuvaletler gerekli hijyen koşullarına uygun hale getirilirken, okul ve sınıf girişlerine dezenfektan yerleştirildi.

‘Okulum Temiz Belgesi’ni Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, okulda düzenlenen törenle Hızırbey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akar’a takdim etti.

“Tüm okullarımızı bu belgeyi almaya davet ediyoruz”

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, tüm okulları ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya davet etti. Yılmaz, “İlk devlet okulu olarak Hızırbey Ortaokulu’nun bu belgeyi alması bizi ayrıca memnun etti. Hem okulun bir velisi olarak hem de il milli eğitim müdürü olarak bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Okul müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu belgenin okulumuza yakıştığını düşünüyor ve tüm okullarımızın bunu örnek almasını temenni ediyoruz” dedi.