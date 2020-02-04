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Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak

MUĞLA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:28 | Son Güncelleme

Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in ismi memleketinde yaşatılacak

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ismi, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verildi.

Menteşe Belediye Meclisi, şubat ayı meclis toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda Güleda Cankel'in isminin, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, genç kızın öldürülmesinin kendilerini ve tüm toplumu derinden sarstığını ifade etti.

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından verilen önerge sonucunda Güleda Cankel'in isminin evinin bulunduğu sokağa verilmesi kararının oy birliğiyle alındığını vurgulayan Gümüş, şöyle konuştu:

"Hayalleri ve umutları olan Güleda Cankel kızımızın öldürülmesi hepimizi çok üzdü. Kadın erkekle eşittir, aynı haklara aynı özgürlüğe sahiptir. Bizler her zaman kadına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket ediyoruz. Bunun için pek çok proje hayata geçirdik ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Güleda Cankel'in ismi artık o sokakta yaşamaya devam edecek."

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Güleda Cankel Menteşe Menteşe Belediye Meclisi Muğla

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