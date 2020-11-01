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Isparta'da otomobil çobana ve koyunlara çarptı

ISPARTA HABERLERİ  | 01.11.2020 22:18 | Son Güncelleme

Yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı, 2 koyun telef oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin çobana ve otlattığı koyunlara çarpması sonucu çoban yaralandı, iki koyun telef oldu.

Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Fatih Mahallesi Konya Caddesi'nde koyun sürüsünü otlatan O.Ü'ye ve koyunlarına çaptı.

Kazada, çoban O.Ü yaralandı, iki koyun telef oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, O.Ü'yü Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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