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Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

20.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Çetin yönetimindeki 32 AC 849 plakalı otomobil, 105. Cadde'de Halil İbrahim Zümre idaresindeki 32 HN 896 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücü Zümre ile motosikletteki Recep Dağlı yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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