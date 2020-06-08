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Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

ISPARTA HABERLERİ  | 08.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu.

Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Isparta-Antalya yolunun Kışla köyü mevkiinde meydana geldi. Nihat Kara’nın (22) kullandığı 32 KB 712 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan anne Fatime Kara ise araçtan yaralı olarak kurtarıldı. Fatime Kara, Isparta Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Nihat Kara’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Uğur Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Merkez
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Gelendost
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