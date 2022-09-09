Isparta'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya yaşamını yitirdi.

Enes K'nin kullandığı 32 LU 441 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Sav mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Aziz Işık'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Işık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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