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Isparta’da pandemiye rağmen yatırımlar hız kesmedi

ISPARTA HABERLERİ  | 30.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Isparta’da Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi(KÖYDES) kapsamında 82 proje üzerinde çalışmalar sürüyor.

Isparta’da pandemiye rağmen yatırımlar hız kesmedi

Isparta’da Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi(KÖYDES) kapsamında 82 proje üzerinde çalışmalar sürüyor. KÖYDES projeleri için düzenlenen toplantıda konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, pandemiye rağmen kent genelinde yatırımların devam ettiğini söyledi.
Isparta’da KÖYDES kapsamında merkez köyler ve ilçe köylerde yürütülen projeler Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, 12 ilçenin kaymakamları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu katıldı. Toplantıda Isparta’da 2020 yılında KÖYDES kapsamında yürütülen 82 projenin mevcut durumları ilçe kaymakamları tarafından Vali Seymenoğlu’na aktarılırken yürütülen projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

“Pandemiye rağmen yatırımlar devam ediyor”
Toplantıda konuşan Vali Seymenoğku, pandemiye rağmen planlanan bütün yatırımların devam ettiğini belirtti. Vali Seymenoğlu, “Isparta’da şu anda bütün ilçelerimizde gerek Özel İdare’nin gerek Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin muazzam yatırımları var. Yeter ki bu yapılan işleri mahallinde iyi takip edelim, iyi planlayalım. Hakkı olan yerlere ihtiyacı olan yerlere öncelik verip bir plan program dahilinde yapalım. Bunu da yaptığımız takdirde başarılı sonuçlar alıyoruz. 2021 yılında da aynı sistemle çalışacağız tabi 2021’de ne olacağını şu anda öngöremiyoruz ama inşallah bu pandemi sürecini en kısa zamanda en az hasarla atlatacağız. Atlattıktan sonra da mutlaka mevcut normal hayata dönünce yatırımlarımızı da planlayıp uygulamaya devam edeceğiz. Biz gerçi Isparta’da, ilçelerinde, köylerinde veya belediyelerde yatırımlardan vazgeçmedik. Pandemi sürecinde her türlü yatırımımızı planladığımız gibi hatta planlarımızı da aşarak yürütüyoruz” dedi.
Son olarak kaymakamlara yönelik olarak, yapılan işlerin çok iyi takip edilmesi talimatı veren Vali Seymenoğlu, “Arkadaşlar yapılan işlere mutlaka gidin, birebir takip edin. Müteahhit iyi niyetli olabilir ama çalıştırdığı personel yeteneksiz olabilir, vurdumduymaz olabilir birebir takip edin ve yapılan işleri fotoğraflayın” diye konuştu.

Isparta’da pandemiye rağmen yatırımlar hız kesmedi

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