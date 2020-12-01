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Isparta’da pazar esnafına HES kodu denetimi

ISPARTA HABERLERİ  | 01.12.2020 15:18 | Son Güncelleme

Isparta’da Valilik tarafından oluşturulan ekipler tarafından pazar esnafı için HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi.Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ‘Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor.

Isparta’da Valilik tarafından oluşturulan ekipler tarafından pazar esnafı için HES kodu sorgulaması gerçekleştirildi.
Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ‘Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor. Vali Ömer Seymenoğlu koordinasyonunda Vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, belediye yetkilileri, meslek odası temsilcileri ve kamu çalışanlarından oluşturulan ekipler Isparta il merkezinde ve ilçelerde tüm alanlarda 7/24 denetimler gerçekleştiriyor.
Denetimlerin sıklaştırıldığı yerlerin başında da pazar yerleri geliyor. Isparta’da bugün Salı Pazarı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri sorumlusu ve zabıta ekiplerince pazarcı esnafına yönelik HES kodu sorgulama uygulaması yapıldı. Esnafın kimlik bilgilerini alan ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı sorgulama gerçekleştirdi. Ekipler, HES kodu sorgulama uygulamasının tüm pazar yerlerinde devam ettiğini belirterek esnaf ve vatandaşlardan belirlenen kurallara sıkı sıkıya uymalarını istediler.
Pazar esnafı ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Salı pazarında yapılan uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekip, denetimler sırasında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere, açık alanda sigara içilmemesi, meyve ve sebzelerin elle seçilmemesi konularında da uyarılarda bulundu.

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