Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da polis memurunun ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Mesaiye giden polis memuru Bahadır Dinç'in kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosikletin, 23 Ocak'ta Dost Pet Kavşağı'nda, Mehmet U. idaresindeki 15 EU 472 plakalı otomobille çarpıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, polis memuru Bahadır Dinç'in motosikletiyle seyir halindeyken kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpışması ve sonrasında düşmesi yer alıyor.
Öte yandan, Isparta Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Dinç'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.