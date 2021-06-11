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Isparta'da sağanak etkili oldu

11.06.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da sağanak etkili oldu

Isparta'da öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle yoğunluğunun yaşandığı yollarda polis ve karayolları ekipleri çalışma yaptı.

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Isparta Namaz Vakitleri 11 Haziran Cuma

İmsak
03:41
Sabah
05:28
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:26
Yatsı
22:06

Isparta Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cuma

Kardelen Eczanesi
Merkez
Ülgen Eczanesi
Merkez
Avcular Eczanesi
Egirdir
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