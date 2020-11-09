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Isparta’da sahte içki operasyonu

ISPARTA HABERLERİ  | 09.11.2020 17:26 | Son Güncelleme

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 16 litre kaçak alkol ve 31 şişe sahte içki ele geçirildi.

Isparta’da sahte içki operasyonu

Isparta’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 16 litre kaçak alkol ve 31 şişe sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Kasım’da Keçeci Mahallesi’nde kaçak ve sahte alkol satışı yapan bir şahıs yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada, 16 litre kaçak/sahte alkol, 31 şişe kaçak/sahte alkol, alkol üretiminde kullanılmak üzere 15 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 5 şişe anason yağı, çok sayıda boş şişe ve şişe kapağı ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

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