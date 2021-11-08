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Isparta'da şarampole devrilen tırın şoförü öldü

08.11.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da şarampole devrilen tırın şoförü öldü

Isparta'nın Gelendost ilçesinde şarampole devrilen tırın şoförü hayatını kaybetti.

Adil Odacı yönetimindeki tır, Madenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şoför Odacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Odacı'nın cenazesi, Gelendost Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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