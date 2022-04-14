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Isparta'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

14.04.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Şehit aileleri ve gaziler Isparta Valiliğince düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir otelde verilen iftarda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, programda yaptığı konuşmada, her daim şehit yakınlarının emrinde olduklarını söyledi.

Türk askeri ve polisi sayesinde bu topraklarda rahatça yaşayabildiklerine dikkati çeken Seymenoğlu, bu vatandaki ebedi varlıklarının sembolünün şehitler olduğunu aktardı.

Seymanoğlu, 84 milyon vatandaşın her birinin, kadınıyla, erkeğiyle hatta çocuğuyla ve yaşlısıyla gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğünü vurgulayarak, "Bunun içindir ki bu topraklar bizim vatanımız. Bu mübarek ramazanda, bu güzel sofralarda bir arada özgürce bulunabiliyorsak, sohbet edebiliyorsak, bağımsızlığımızdan, maneviyatımızdan, geleceğimizden, ümitlerimizden bahsedebiliyorsak emin olabilirsiniz ki bu, şehitlerimizin akıttığı kanlar sayesindedir." diye konuştu.

Programa, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Altıçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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