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Isparta’da şehitler dualarla anıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 15.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler dualarla anıldı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler dualarla anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Garnizon Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Kur’an tilavetinin okunmasıyla başlayan tören, şehitler için dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

50’şer kişilik gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak
Kentte saat 20.00’de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla 50’şer kişilik gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak.

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Merkez
Mevlana Eczanesi
Merkez
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Egirdir
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Gelendost
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