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Isparta’da semt pazarında pazarcı esnafına eldiven dağıtıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 20.03.2020 14:35 | Son Güncelleme

Isparta’da semt pazarlarında pazarcı esnafına korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı hijyenik eldiven dağıtıldı.

Isparta’da semt pazarında pazarcı esnafına eldiven dağıtıldı

Isparta’da semt pazarlarında pazarcı esnafına korona virüs salgınına karşı tedbir amaçlı hijyenik eldiven dağıtıldı. Pazarcı korona virüs tehdidi geçene kadar vatandaşların ürünleri seçmemelerini önerdi.
Isparta’da korona virüs tehdidine karşı esnaf da koruyucu tedbirler alıyor. Bu kapsamda semt pazarlarında pazarcı esnafına hijyenik eldiven dağıtımına başlandı. Cuma pazarında tezgah açan esnafa eldiven dağıtıldı. Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir, “Tüm odalarımızda, üyelerimizi ve vatandaşlarımızı korona virüs tehlikesine karşı korumak amacıyla önleyici tedbirler alındı. Bu tedbirlerden biri de pazar esnafına hijyenik eldiven temin edilmesi oldu. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in de talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince semt pazarları sürekli yıkanıyor. Hem pazar esnafımızın hem de halkımızın hijyenik bir ortamda alışveriş yapmasını sağlayan Belediye Başkanımıza ve Birlik Başkanımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabi esnafımızdan alışverişte özellikle para değişiminde mutlaka eldiven takmalarını istiyoruz. Ayrıca mesafe kuralına da uyup yakın temasta bulunmaktan kaçınsınlar. İlimizde tüm pazarlarda esnafımıza eldivenlerini dağıtacağız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız yakın zamanda ürünleri poşetlenmiş olarak alacak”
Türkiye’de semt pazarlarında ürün seçme olayının Isparta ve Burdur’da olduğunu belirten Demir “Vatandaşlar bize seçiliyor mu diye soruyor. Ama yakın zamanda korona virüs tedbirleri kapsamında poşetleme olayı başlayacak. Vatandaşlarımız ürünlerini poşetlenmiş olarak alacak” dedi.
“Eldiven takarak korunmaya çalışıyoruz”
Pazarı esnafı Sabri Özparmak, eldiven takarak korona virüs tehdidinden korunmaya çalıştıklarını belirterek, müşterilerle çok fazla temasa geçmemeye çalıştıklarını söyledi. Özparmak, vatandaşlara korona virüs tehdidi geçene kadar ürünleri seçmemelerini önerdi.

“Özel bir tedbir almadık”
Pazarı esnafı Hüseyin Şahin ise korona virüse karşı özel bir tedbir almadıklarını ifade etti. Daha önce kullandığı gibi şimdi de eldiven kullandığını ifade eden Şahin, daha hijyenik olması açısından vatandaşların ürün seçmemelerini istedi. Şahin, “Şuanda daha hijyenik olması için ürünleri bizim vermemiz uygun olur. Çünkü ürünleri biz verirsek çok fazla kişi dokunmamış olur. Bu şekilde daha sağlıklı olacağını düşünüyorum” dedi.

“Para alışverişinde çok fazla temas etmemeye çalışıyoruz”
Pazarcı esnafı Suna Büyükkolancı da korona virüse karşı eldiven ve maske kullandıklarını söyledi. Büyükkolancı, “Müşterilerimizle para alışverişi yaparken çok fazla temas etmemeye çalışıyoruz. Tek kişilik kaşıklarımız var. Ürünlerin tadına bakmak istediklerinde tek kişilik kaşıkları kullanıyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın ürünleri seçmemelerini istiyoruz”
Pazarcı esnafı Osman Demirekin de korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ürünlere dokunmamasını önerdi. Bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğine değinen Demirekin, “Biz esnaf olarak vatandaşımızın istediği ürünleri verebiliriz” diye konuştu.

Isparta’da semt pazarında pazarcı esnafına eldiven dağıtıldı

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