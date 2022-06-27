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Isparta'da silahla vurulan kadın ağır yaralandı

27.06.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadının boşanma aşamasında olduğu eşi ile saldırıyı gerçekleştiren zanlı Afyonkarahisar'da yakalandı

Isparta'nın Senirkent ilçesinde bir kadın silahla vurularak ağır yaralandı.

Boşanma aşamasında olan A.Ö. ile eşi Ö.Ö. arasında Garip köyünde tartışma çıktı. Bu sırada A.Ö'nün yanında bulunan Y.B, kadına silahla ateş etti.

Yaralanan Ö.Ö'nün yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekibi kadını, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Ö.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan A.Ö. ile Y.B. Afyonkarahisar'da yakalandı.

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